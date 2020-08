CAMPOBASSO. Per trovare gli under di qualità la Chaminade Campobasso non deve cercare molto lontano. Il Settore Giovanile dei rossoblù in questi anni ha dimostrato di essere un serbatoio ricco di talenti. I giovani non sono il futuro ma il presente del club, faranno parte della rosa della prima squadra: il pivot Carlo De Nisco ( classe 2001), i laterali Thomas Evangelista ( classe 2000) e Antonio Gallo (classe 2001), il portiere Federico Di Camillo (classe 2000).

I quattro rossoblù non sono nuovi alla prima squadra. De Nisco ed Evangelista già lo scorso anno erano in pianta stabile tra i convocati di mister Tavone. Gallo e Di Camillo dopo le sporadiche apparizioni della scorsa stagione quest'anno si sono guadagnati un posto nella rosa della Serie B. “Sono contento di avere quattro giocatori del nostro vivaio in prima squadra – esordisce mister Tavone – Questa notizia è il risultato del grande lavoro svolto dal nostro Settore Giovanile. Tutti i ragazzi saranno affiancati da giocatori di esperienza che li guideranno in questa stagione. La Chaminade Campobasso quest'anno sarà espressione del territorio". Entusiasta anche il responsabile del settore giovanile Domenico Scarnata: “Siamo orgogliosi. Questo è il nostro progetto che si realizza, ossia quello di formare ragazzi molisani e portarli a giocare in prima squadra grazie ad un lavoro portato avanti negli anni. La speranza è che in futuro sempre più giocatori possano seguire questo percorso”.

Dopo la bellissima annata dell'Under 19 culminata con un ottimo terzo posto, la Chaminade ha deciso di integrare in prima squadra quattro giovani prospetti del proprio vivaio, il vice allenatore Alessandro Cavaliere, lo scorso anno alla guida dell'Under 19 ha dichiarato: "Voglio fare l'in bocca al lupo ai ragazzi e i complimenti per il lavoro svolto, questo è il giusto e meritato risultato. - prosegue Cavaliere- De Nisco ed Evangelista sono una piacevole conferma, entrambi sono reduci da un ottima stagione con l'Under 19. Di Camillo è un portiere di grande prospettiva, soprattutto serio e continuo negli allnamenti. Gallo è arrivato alla Chaminade solo lo scorso anno, lo abbiamo voluto fortemente ed infatti non ha deluso le aspettate". Ad oggi sono loro gli under inseriti nell'elenco della prima squadra ma non sono escluse altre "promozioni", tutti i giocatori sono chiamati a guadagnarsi un posto in distinta. Se la sfida nel pacchetto senior è altra non è da meno quella tra gli under.