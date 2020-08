Annullata la fiera annuale di fine agosto a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il sindaco Giovanni Di Matteo annulla la fiera annuale di fine agosto a San Martino in Pensilis.

Ecco lo stralcio dell'ordinanza.

VISTI gli ultimi dati sull'andamento dei contagi da Covid-19 sia a livello nazionale, che regionale nonche delle regioni limitrofe;

CONSIDERATO che nei giorni del 30 e 31 agosto si svolge ogni anno la tradizionale fiera annuale, su via Marina, Piazza Umberto I e via Puglia, interessata dalla presenza di oltre un centinaio di venditori ambulanti, italiani e stranieri, provenienti non solo dalla Regione Molise ma anche dalle Regioni limitrofe, che comporta affollamento di persone tale da non consentire it rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;

RITENUTO, in conseguenza della proroga dello stato emergenziale, annullare lo svolgimento della citata fiera, al fine di prevenire una potenziale occasione di trasmissione del virus con gli assembramenti che inevitabilmente si creerebbero durante Ia suddetta fera;

RITENUTO ricorrano le condizioni di necessity e di urgenza che giustificano Padozione del presente provvedimento;

VISTO Part 50 del D.Lgs 267/2000 - TUEL;

ORDINA

l'annullamento dello svolgimento della fiera annuale nei giorni 30 e 31 agosto 2020.