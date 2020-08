Mancato rinnovo del contratto per i lavoratori della sanità privata, scatta il presidio

CAMPOBASSO. Lunedì 24 agosto dalle 9.30 alle 12.30 presidi delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata davanti alle prefetture dell’Abruzzo e del Molise per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto ormai da oltre 14 anni, che regola i rapporti di lavoro di migliaia di professionisti che ricordiamo erogano servizi sanitari accreditati.

“Ieri eroi e angeli nella lotta contro il coronavirus oggi dimenticati dai datori di lavoro riuniti nelle associazioni AIOP e ARIS. Ancor più grave la circostanza che dopo averli illusi con la firma della preintesa lo scorso 10 giugno, li abbiano in seguito scaricati rifiutandosi di apporre la firma al rinnovo del CCNL, cosa questa mai accaduta in tutta la storia delle relazioni sindacali”.

L’iniziativa del 24 agosto è nazionale e coinvolgerà contemporaneamente le Federazioni della Funzione pubblica di CGIL, CISL e UIL di tutte le Regioni d’Italia. Lo stato di agitazione proseguirà con assemblee e presidi presso le strutture AIOP ed ARIS a partire dal prossimo 31 agosto sino ad arrivare allo sciopero dell’intero comparto.

“Non si può più procrastinare, le lavoratrici ed i lavoratori della sanità privata hanno diritto alle stesse garanzie e tutele dei colleghi della sanità pubblica, la loro dignità professionale non può essere calpestata ulteriormente, non ci fermeremo di fronte a questo ennesimo atto inqualificabile e mai visto in precedenza. Chiederemo alla Regione perché, a seguito di questo comportamento inqualificabile, intervenga sugli accreditamenti”

Paola Puglielli, Vincenzo Mennucci, Giuseppe De Angelis – segretari generali di Fp Cgil Abruzzo Molise, Cisl Fp Abruzzo Molise e Uil Fpl Abruzzo - invitano tutti gli operatori dell’informazione a presenziare alla conferenza stampa che si svolgerà contestualmente al Presidio in Piazza Italia negli spazi antistanti la Prefettura di Pescara dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Gli appuntamenti:

Campobasso ore 10/12 Piazza della Prefettura Presidio

Chieti ore 9.30/12.30 Prefettura C.so Marrucino Presidio

L’Aquila ore 9.30/12.30 Prefettura C.so Federico Presidio

Pescara ore 9.30/12.30 Prefettura P.zza Italia Presidio e conferenza stampa

FP CGIL Abruzzo Molise CISL FP Abruzzo Molise UIL FPL Abruzzo



Paola Puglielli Vincenzo Mennucci Giuseppe De Angelis