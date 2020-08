Kimera International Film Festival, ospite lo storico del cinema Alberto Farina

TERMOLI. Kimera International Film Festival, stasera ospite lo storico del cinema Alberto Farina.

Prosegue la XVIII edizione del Kimera International Film Festival.



Questa sera alle 21.00 nuovo appuntamento live con il Festival e con l’ospite è con Alberto Farina.

Dalle 22:00 inizierà la visione dei cortometraggi in concorso (5 per la sezione fiction, il 6° per quella di impegno sociale), questi i titoli:

IL PROGRAMMA DEL 22/08

21:00 intervento live di Alberto Farina

22:00 possibilità di visionare i 5 corti in concorso (tutti per la sezione fiction), questi i titoli:

ORACLE – LOLO – CASIOPEA – ALTITUDE – DER BESUCH

23:20 intervento live di Daniele Clementi (Presidente UICC)

00:30 proclamazione dei vincitori.

Al termine della visione di ogni corto ogni spettatore potrà votarlo. Ecco come: alle 22:00, apparirà, nella sezione EVENTI della pagina www.facebook/KimeraIff, un sondaggio.

Nel sondaggio verrà allegato un link ad ogni cortometraggio in concorso per quella sera e i possibili voti da assegnare (da 1 a 5).

Il sondaggio ed il link resteranno on line per 2h30’ circa (quindi fino a mezzanotte e mezza). Per vedere il corto lo spettatore dovrà cliccare prima sul link, poi tornare indietro e votarlo. Ogni corto può ricevere un voto da una sola persona.

Alberto Farina (Torino 27/04/1966)

Storico del cinema, Alberto Farina ha scritto libri su John Landis, John Sturges, il cinema di serie B e sulla storia del cinema italiano. Ha collaborato a numerose riviste di cinema in Italia, Francia e Gran Bretagna. Ha fondato e diretto per due anni il canale satellitare Coming Soon Television, ideando e conducendo numerosi programmi. Dal 2009 collabora con Rai Movie, il canale Rai dedicato al cinema, come consulente al palinsesto.