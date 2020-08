TERMOLI. Lo scenario americano di queste ultime ore non somiglia affatto a quello italiano. Kamala Harris ha ricevuto la nomination per la vicepresidenza alla Casa Bianca: donna, di origine afroamericana e indiana, ex procuratrice di ferro, definita “Pioneer”, come il nome in codice scelto per il secret service che ora la protegge.

Un duro colpo per Donald Trump, il Tycoon, l’uomo potente, il magnate, il Dongiovanni impunito che, insieme alla Harris, definisce Warren, Clinton e Pelosi come “Nasty Woman”, ossia donne cattive. Saranno cattive perché forse il Re ha paura di perdere il suo potere?

Una società individualista come quella statunitense allunga il passo e apre le porte ad una donna in corsa verso la vicepresidenza, segno di evoluzione di donne e uomini che hanno creduto nella promessa di uguaglianza e di libertà, capace di affidarsi ad una donna.

L’Italia invece cosa fa? Rimane ferma, pur essendo un paese ad impronta collettivista. Il nostro non è un paese per donne, la politica italiana è “uomo”, attribuisce il potere, la forza e l’intelligenza solo al sesso maschile.

Kamala Harris è cresciuta imparando da sua madre ad essere una “donna Nera Forte, con un gran senso di giustizia e orgogliosa delle sue origini”.

Questo è il modello di politica che dovremmo incorporare nello scenario italiano. Non dobbiamo parlare di PARITA' ma di INTEGRAZIONE del ruolo della donna all’interno del sistema politico. Nella nostra società qualcosa si sta muovendo, MA parlare di cambiamento è ancora troppo presto. Basta guardare a ciò che è successo in Toscana. Insulti sessisti, xenofobi e razzisti sui social quando Monica Patiño Gomez, avvocato Italo-colombiana, ha annunciato la sua candidatura regionale nelle file del PD. Una donna esperta in diritto internazionale, dell’immigrazione e della famiglia che viene “giustiziata” perché straniera! Uno strano paradosso, quello degli Italiani che offendono una donna che si mette servizio del loro Paese!

Queste le parole dette dalla Gomez: “non mi hanno offesa solo i commenti e gli insulti, mi ha offeso soprattutto il silenzio, l'indifferenza e la rassegnazione delle persone perbene. Come se per una donna che sceglie di impegnarsi in politica fosse naturale dover sopportare offese e insulti. Mi sembra triste che il prezzo da pagare debba essere questo". Per poi aggiungere:”Anche perché oggi tocca a me. Ma una volta spenti i riflettori della campagna elettorale, toccherà a qualcun’altra”.

E che dire di Alexandria Ocasio-Cortez insultata con violenza dal repubblicano Ted Yoho? “Mi ha puntato il dito. Mi ha chiamata fottuta stronza”

Sarà infatti una coincidenza, ma in Italia i ministeri oggi più in bilico sono proprio quelli guidati da donne a cui si rinfaccia sempre e continuamente una "presunta" incompetenza.

C’è tutto un filone di pensiero che invoca il nuovo come espressione di politica elevata, impegnata e progressista. Ebbene in questo filone si inseriscono a pieno titolo le donne! Vogliamo che l’Italia cambi? Il vero cambiamento non può essere che femminile.