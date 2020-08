​Professioni Sanitarie UniMol: solo pochi giorni ancora per iscriversi al test di ammissione

CAMPOBASSO. I tempi per le iscrizioni alla prova selettiva sono ormai agli sgoccioli. Restano ancora pochi giorni per iscriversi al test d'ingresso per accedere ai corsi di laurea a numero programmato dell'area delle Professioni sanitarie per l'anno accademico 2020/2021. Entro le ore 12.00 di venerdì 28 agosto 2020, la scadenza.

La domanda di ammissione va effettuata per via informatica seguendo le istruzioni presenti sul Portale dello Studente e servizi online (inserire link https://unimol.esse3.cineca. it/Start.do ).