Si torna oltre quota mille, da ieri 1.071 nuovi contagi da Covid in Italia: 3 i decessi

ROMA. Come era facile attendersi, i contagi avvenuti nella settimana centrale del mese, attorno a Ferragosto, cominciano a spingere ancora più su il livello di diffusione del coronavirus in Itallia. Dopo mesi superati i nuovi mille positivi, 1.071 nelle ultime 24 ore. In calo i decessi, 3 quelli resi noti dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute. Scendono le terapie intensive: 64, ieri 69. Crescono ancora gli attualmente positivi: 17.503 (ieri 16.678).