Agosto in città 2020, Niccolò Fabi apre la prima edizione del Summer Festival

CAMPOBASSO. L’attesa è giunta praticamente al termine, il Campobasso Summer Festival si avvia, lunedì 24 agosto, alle ore 21.00, ad aprire le porte del teatro E. De Filippo nel quartiere San Giovanni, per offrire al pubblico campobassano e non, una settimana di musica che partirà con l’evento sicuramente più atteso di questa prima edizione, ovvero il concerto in trio acustico del cantautore romano Niccolò Fabi.



Sono stati mille i posti a sedere messi in prenotazione per il concerto di Fabi, che sarà accompagnato sul palco del Campobasso Summer Festival da Roberto Angelini e Pier Cortese, posti andati letteralmente a ruba nel giro di poche ore, a dimostrazione di quanto sia forte il legame che Fabi ha costruito con il suo pubblico nel corso di una oramai lunga carriera sviluppata nel solco di una ricerca autoriale e musicale coerente e personale, difficilmente confondibile.

Già nel 1997, con “Capelli”, Fabi vince il Premio della Critica nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo e pubblica “Il Giardinere”. Nel 1998 presenta, sempre a Sanremo, “Lasciarsi un giorno a Roma” (inserito nell’album “Niccolò Fabi”).

Tra il 2000 e il 2006 pubblica “Sereno ad Ovest”, “La Cura del Tempo” e “Novo Mesto”, che contiene “Costruire”, diventata negli anni uno dei suoi brani più identificativi e più amati. Tre anni dopo pubblica “Solo un Uomo”.

Il 30 agosto 2010 organizza al Casale sul Treja, a Mazzano Romano, “Parole di Lulù”, la festa di compleanno per la figlia Olivia, scomparsa a seguito di una forma acuta di meningite, e vengono raccolti i fondi a favore di Medici con l’Africa CUAMM.

A novembre 2010 viene pubblicato il singolo “Parole Parole” cantata da Niccolò Fabi con Mina. Nel 2012 Fabi pubblica “Ecco”, disco che vincerà la Targa Tenco come miglior disco in assoluto.

Il 2014 e il 2015 sono gli anni di FabiSilvestriGazzè, un disco di inediti, un disco live, un tour europeo, un tour nei palazzetti, Arena di Verona e un grande concerto conclusivo a Roma davanti a più di 20.000 persone. Ad aprile 2016 arriva poi il nuovo disco di Fabi “Una Somma di Piccole cose” a cui segue un tour di presentazione interamente sold out e che fa bissare a Niccolò la Targa Tenco come miglior disco in assoluto.

Nel 2017 Niccolò Fabi ha festeggiato i 20 anni di carriera pubblicando “Diventi Inventi 1997-2017” e con una grande festa presso il Palalottomatica di Roma.

Nel 2019 è uscito “Tradizione e Tradimento” acclamato da pubblico e critica, seguito da un tour di enorme successo nei teatri italiani.

Il Campobasso Summer Festival per la sua prima edizione, incentrata proprio sul rapporto tra musica e parole, non poteva avere, lunedì 24 agosto, apertura più significativa e rappresentativa di quella che Fabi e i suoi musicisti sapranno offrire al pubblico del teatro all’aperto E. De Filippo che potrà iniziare a entrare dalle ore 19.00 (due ore prima dell’inizio del concerto fissato per le ore 21.00) rispettando le norme di sicurezza previste e messe a punto dall’organizzazione.