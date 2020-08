A14, lunghe code verso nord per via del contro-esodo post vacanze

A14. Giornata da bollino rosso sulle autostrade italiane per via del controesodo post vacanze. Il traffico è intenso soprattutto in direzione nord, ma in via di normalizzazione sulla rete autostradale.

In A14 sono state riscontrate code in più punti. Notevoli i disagi riscontrati anche nel tratto tra Vasto Nord e Pescara sud, soprattutto nella tarda mattinata di oggi.

Rallentamenti con code a tratti tra Ortona e Porto Sant'Elpidio e tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna; 1 km di coda a Imola per veicolo in avaria in direzione di Bologna; 4 km di coda da Bologna-Borgo Panigale verso l'immissione sulla A1 in direzione di Milano; 2 km di coda per immissione da A14dir su A14 per chi proviene da Ravenna;