Personale scolastico, raggiunto il limite massimo di test sierologici per oggi

CAMPOBASSO. «Si è raggiunto il limite massimo per il giorno 24 agosto a breve sarà possibile registrarsi per i prossimi giorni». E' quanto appare nella sezione dedicata dell'Asrem per quanto riguarda i test sierologici relativi al personale scolastico in vista della riapertura alla didattica in presenza prevista (per ora) il 14 settembre.