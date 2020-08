Istruzione, timori per il rientro in classe: oggi il vertice di Governo Conte-Azzolina-Arcuri

ROMA. Sarà un vertice intenso quello che il premier Giuseppe Conte (oggi ad Amatrice per l’anniversario del terremoto), la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina (assieme alla titolare del Mit Paola De Micheli ed al ministro della Salute Roberto Speranza) ed il commissario per la scuola Domenico Arcuri si apprestano a tenere alle 16.30 di oggi, lunedì 24 agosto, così come appreso dall’Agenzia Ansa.

Sul tavolo di discussione ci sono i timori per il rientro a scuola, in sicurezza, di otto milioni di alunni e di un milione e 200mila docenti e personale Ata. A causa dell’aumento del numero dei contagi da Covid-19, infatti, anche la riapertura delle scuole potrebbe subire ulteriori modifiche: a preoccupare il governo è il pericolo di infezioni, con possibili nuovi focolai, tra i banchi di scuola.

A creare timori, ancora, è l’impossibilità del distanziamento interpersonale in alcuni plessi scolastici italiani e le conseguenze dell’uso prolungato delle mascherine, unica barriera per proteggere dai contagi, unite ai ritardi di consegna dei nuovi banchi monoposto (e con rotelle). L’incontro, dunque, dovrebbe fugare ogni dubbio e mettere a tacere timori e polemiche circa la sicurezza nelle aule scolastiche.