Coronavirus in Italia: superati i 260mila casi, aumentano i guariti

ROMA. Il bollettino della Protezione Civile, emanato lunedì 24 agosto, porta con sé notizie negative e positive: tra le prime ci sono il superamento dei 260mila casi totali (260mila 298 per la precisione) di persone che hanno contratto il virus Covid-19 e l’incremento degli attualmente positivi che, nelle ultime 24 ore, porta l’asticella a +757 (su un totale di 19mila 195) contro i +935 di ieri.

Tra le notizie positive c’è il numero dei dimessi/guariti che, nelle ultime 24 ore, è pari a 192 per un totale di 205mila 662 pazienti che non sono più afflitti dal virus. In queste ultime ore sono 45mila 914 i tamponi processati (ieri erano 67mila 371), mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 1.045 (74 nelle ultime ventiquattrore contro i 47 di ieri) di cui 65 in terapia intensiva (quattro in meno rispetto a ieri che ne registrava 5).

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 98.426 (5.864) (110)

Piemonte: 32.383 (1.095) (40)

Emilia-Romagna: 31.031 (2.139) (116)

Veneto: 22.071 (2.048) (116)

Toscana: 11.219 (1.015) (44)

Liguria: 10.671 (401) (26)

Lazio: 10.093 (2.151) (146)

Marche: 7.113 (243) (3)

Campania: 5.838 (1.041) (116)

Puglia: 5.070 (505) (45)

P.A. Trento: 5.029 (44) (1)

Sicilia: 4.067 (947) (65)

Abruzzo: 3.652 (336) (4)

Friuli Venezia Giulia: 3.642 (291) (2)

P.A. Bolzano: 2.884 (172) (15)

Sardegna: 1.825 (429) (91)

Umbria: 1.650 (170) (11)

Calabria: 1.400 (167) (2)

Valle d'Aosta: 1.221 (11) (0)

Molise: 511 (56) (0)

Basilicata: 502 (70) (0)