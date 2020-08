Anche il prof Maddalena a Palazzo Ducale per "You, story and glory of a masterpiece"

LARINO. Giovedì 27 agosto alle ore 21.00 nell'atrio di Palazzo Ducale sarà proiettato il docu-film "YOU, STORY AND GLORY OF A MASTERPIECE". Regia di Nicola Abbatangelo e sceneggiatura di Giovanni Maddalena, prodotto da Moolmore Films con RAI Cinema. Il film racconta la storia e il significato del quadro 'La Madonna Sistina di Raffaello' dipinta nel 1513 dal celebre pittore, di cui ricorrono quest'anno i cinquecento anni dalla morte. Alla serata parteciperà il professore Giovanni Maddalena, docente dell'Università degli Studi del Molise. È possibile prenotare dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00 chiamando i seguenti numeri: 3420249472/3495973671/3246112806.