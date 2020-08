Sanità privata, Cgil-Cisl-Uil Fpl ricevuti dal vice prefetto

CAMPOBASSO. In data 24 agosto le segreterie regionali Molise di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL sono scese in piazza con un sit-in presso la Prefettura di Campobasso così come previsto in tutti i territori d’Italia, in prosecuzione della mobilitazione delle lavoratrice e dei lavoratori della Sanità privata contro la mancata ratifica da parte delle Associazioni AIOP e ARIS della preintesa per il rinnovo del contratto, atteso da 14 anni, raggiunta lo scorso 10 giugno.

Una delegazione sindacale è stata ricevuta dal Vicario del Prefetto il quale ha dato disponibilità al fine di una presa di posizione a sostegno dei diritti dei lavoratori e porre in essere delle iniziative a risoluzione della questione.

Il 31 agosto sono previste assemblee sui posti di lavoro ed eventuali sit-in davanti le strutture, fino ad arrivare allo sciopero nazionale.

«Abbiamo ribadito che non si può più procrastinare, le lavoratrici ed i lavoratori della sanità privata hanno diritto alle stesse garanzie e tutele dei colleghi della sanità pubblica, la loro dignità professionale non può essere calpestata ulteriormente



Le iniziative di protesta si sposteranno ora nei posti di lavoro con diverse iniziative sindacali per arrivare alla indizione in tutti i posti di lavoro delle assemblee sindacali il giorno 31 agosto.

Solleciteremo nuovamente la Regione perché, a seguito di questo comportamento inqualificabile,intervenga sugli accreditamenti».