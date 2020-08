In via Panama l'indifferenziato si ritira a singhiozzo

TERMOLI. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. in via Panama, al civico 23, di fronte alla Fisioter, istituto di riabilitazione e quindi struttura dell'ambito sanitario, l'indifferenziato si ritira a singhiozzo, se va bene a settimane alterne, oppure una volta ogni 3. E' quanto ha lamentato la titolare a Termolionline. Inutili gli appelli e le richieste a chi di competenza.

«Voglio segnalare il mancato ritiro dell'indifferenziata che dovrebbe avvenire il giovedì, ma puntualmente non viene ritirato. Ho fatto decine e decine di segnalazioni al numero verde senza risultato. Ho avvertito i Vigili urbani e anche questi non hanno mosso foglia. Vi sembra igienico tenere questo trofeo davanti all'ingresso di una struttura sanitaria? Grazie per l'attenzione».

Tutto questo avviene d'estate, col caldo intenso, e in periodo di prevenzione anti-Covid.