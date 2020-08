SANTA CROCE DI MAGLIANO. Una fedele riproduzione della Chiesa di San Giacomo in mostra in questi giorni presso i locali della sala polifunzionale dell'ex Chiesa Greca.

L'opera è stata realizzata da Antonio Petacciato, muratore artigiano classe 1967.

Mosso dalla profonda passione per il suo lavoro, da una profonda vena artistica tipica degli artigiani di una volta e dall'amore per il suo paese, ha impiegato il suo tempo libero degli ultimi due anni per la realizzazione di una fedele riproduzione in pietra e muratura della Chiesa di San Giacomo di Santa Croce di Magliano, costruendo a mano ogni singolo pezzo delle riproduzioni.

Un'altra fedele riproduzione in mostra riguarda la Chiesa Greca.

"Esprimendo in queste opere d'arte tutto il sapere racchiuso in un popolo che da sempre ha esportato in tutto il mondo sapienti artigiani e grandi lavoratori".

Si consiglia a tutti i visitare la mostra per vedere dal vivo i dettagli e i particolari del lavoro.