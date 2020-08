Un ragazzo molisano positivo a Malta, altri 4 giovani in isolamento sull'isola

CAMPOBASSO. Giovanissimo della provincia di Campobasso risultato positivo al Covid-19 a Malta, in isolamento, sempre nell’isola, altri 4 giovani molisani che hanno avuto contatti a rischio contagio e sono in attesa di effettuare il tampone molecolare. Sono otto i neo-diplomati molisani partiti a fine luglio alla volta de “La Valletta”, capitale di Malta, nell’ambito del progetto Erasmus finanziato con fondi europei che prevede tre mesi di formazione lavoro all’estero, e che coinvolge altri 40 giovani da tutta Italia. La casuale scoperta qualche giorno fa a seguito del test sierologico effettuato per poter iniziare lo stage in una azienda. Al momento il ragazzo è asintomatico e sta bene e per il momento non ne è previsto il rientro.