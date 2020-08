Era affiliato al clan camorristico Silenzio il latitante arrestato dalla Polizia al Cardarelli

CAMPOBASSO. Arriva la nota ufficiale della questura sull'arresto del camorrista latitante all'ospedale Cardarelli di Campobasso.

Questo pomeriggio è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato di Campobasso un noto latitante napoletano, V.S., di anni 42, esponente del clan camorristico Silenzio, che poco prima si era presentato per un malore al locale Pronto Soccorso dell’Ospedale “A. Cardarelli”.

Allertato il 113 dal personale sanitario dell'ospedale, gli operatori di Polizia si sono recati immediatamente sul posto e, dopo le verifiche del caso, hanno proceduto all’arresto e all’esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso nei confronti dell’uomo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in quanto riconosciuto responsabile del reato di associazione di tipo mafioso in base all’art. 416-bis del codice penale.

Latitante dal 2017, l’uomo deve scontare la pena della reclusione di 8 anni e sei mesi.