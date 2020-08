Camionista schiacciato in Sevel: "Più volte abbiamo segnalato il problema in quell'area"

ATESSA. A seguito dell'incidente avvenuto questa mattina in Sevel e che ha visto rimanere ferito un camionista (Leggi) si è espresso anche Amedeo Nanni della Fim-Cisl:

"Al netto delle responsabilità che le forze dell'ordine con i rilievi assegneranno, bisogna lavorare affinché questi incidenti non accadano. Come Fim-Cisl più volte abbiamo sollevato il problema in quell'area di interferenza tra camionisti e dipendenti Sevel, ribadendo la necessità di un progetto serio che permetta la massima sicurezza attraverso l'utilizzo di segnaletica verticale e orizzontale, indicazioni di movimento per camionisti e predisposizioni per gli stessi, evitando camminamenti a piedi.

La sicurezza non è utopia, né tanto meno si può agire solo dopo incidente accaduto. È indispensabile il connubio costanza e serietà quotidiana affinché non accadano incidenti. Forse l'azienda in alcune circostanze dovrebbe avere maggiore considerazione del sindacato e accettare i consigli elargiti gratuitamente."