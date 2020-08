VENAFRO. Incendio pochi minuti fa in un appartamento sito in via Cristoforo Colombo 4 nella centrale via Colonia Giulia a Venafro. L'appartamento sembra essere disabitato ma nella palazzina, costituita da altri appartamenti, sono una decina le persone evacuate. Sono ora in atto le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Isernia e della sezione staccata di Venafro, intervenuti in maniera tempestiva. Sconosciute le cause che hanno innescato le fiamme.