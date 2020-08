VENAFRO. Alle ore 12.20 personale e mezzi del Distaccamento Volontario di Venafro e della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Isernia sono intervenuti in Venafro al terzo e ultimo piano di un condominio, per incendio appartamento.

All’arrivo delle squadre sul posto fuoriuscivano dalle finestre colonne di fiamme e fumo, l’area era stata già isolata dai Carabinieri, PoliziaStradale e Polizia Municipale; al momento dell’incendio non vi erano persone nell’appartamento.Il personale vigili del fuoco ha provveduto a estinguere le fiamme, evitando così il propagarsi dell’incendio ai restanti appartamenti e al terminedell’intervento ha constatato la non praticabilità dell’appartamento in questione a causa della distruzione degli impianti, dello sfondellamento deisolai di copertura e del danneggiamento dei pavimenti.