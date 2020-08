ISERNIA. “Io sto col Musec”. Da oggi è diventato virale sui social lo slogan con il quale le migliaia di persone che hanno visitato il “Museo dei Costumi” del Molise e tutti i sostenitori di questo grande progetto museale, vogliono dare il loro sostegno ad Antonio Scasserra, direttore del Musec e “padre fondatore” di uno dei più belli musei d’Italia. La collezione di Scasserra, la seconda per quantità di pezzi in Italia, raccoglie i costumi più antichi del Molise ed una collezione di gioielli d’epoca di valore inestimabile per il 90% prodotti dagli antichi laboratori orafi agnonesi.

Il Musec nasce nel 2016 per dare una forma stabile alla prestigiosa collezione Scasserra. Una raccolta etnografica tra le più importanti d'Italia. “Questo progetto”, spiega il Direttore del Musec Scasserra “nasce fra molte ristrettezze economiche ma una boccata di ossigeno era prevista con lo stanziamento di due milioni di euro alla Provincia di Isernia dall'allora Presidente della Regione Molise, Frattura. Una buona fetta di questi finanziamenti era destinata proprio al Musec ma di fatto non è mai arrivata”.

Nonostante tutto il direttore Scasserra ha continuato, spesso a proprie spese, ad organizzare eventi culturali di grande rilievo, riscuotendo grandi consensi di critica e di pubblico. Ora però la misura è colma e Scasserra non le manda a dire.

“Per quattro anni sono stato dietro alle promesse dei politici per poi non farcela più”, spiega il Direttore del Musec, “a tutto c'è un limite. Si la passione, ma quando diventa anche un dispendio di risorse patrimoniali bisogna porre un freno”. L’assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno ha proclamato un rinnovo della convenzione Frattura ma a Scasserra questa cosa non va giù. La sua richiesta indiscutibile è l'istituzionalizzazione del museo da parte della Regione Molise quale museo regionale e che dia allo stesso una garanzia di continuità e diventi una proposta costante nell’offerta turistica della regione.

Il governatore Toma nei giorni scorsi ha sostenuto che la colpa è di chi i progetti non li ha mai attuati rischiando di perdere le somme stanziate e, al riguardo, chiede chiarimenti all’ex presidente della Provincia di Isernia Lorenzo Coia e al suo vicepresidente Cristofaro Carrino.

“L’istituzionalizzazione del Musec”, conclude Scasserra “costituirebbe anche un vantaggio economico per la sua gestione rispetto ai progetti e “progettini” finora attuati, che hanno comportato uno spesso inutile dispendio di denaro senza raggiungere i risultati attesi”.

Il Musec e il suo Direttore Scasserra hanno fatto la loro proposta, ora tocca alla politica regionale capire se è il caso o meno di perdere una delle migliori occasioni, in materia turistica, degli ultimi decenni non prima però di aver visitato la collezione del Musec ripercorrendo la memoria storica delle generazioni passate nei colori e nei “profumi” che quella collezione emana.

Intanto “Io sto col Musec” continua a spopolare sui social a colpi di like e Scasserra potrebbe avere già in tasca un biglietto di sola andata per il Musec che, come era prevedibile, fa gola a molti.