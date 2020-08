CAMPOBASSO. Il personale del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso è intervenuto alle ore 4.45 circa per incendio magazzino-deposito abbigliamento di circa 250 mq. in via Garibaldi n° 240, completamente distrutto. Sul posto 5 automezzi e 13 unità. Sul posto presenti anche Carabinieri e Polizia. Indagini in corso da parte del personale Niat dei Vigili del fuoco di Campobasso.