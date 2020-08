"Creare una location ideale per nozze sulla spiaggia davanti al nostro splendido trabucco"

TERMOLI. Il matrimonio, il giorno più bello nell'immaginario della vita di coppia, sta acquistando negli ultimi anni le caratteristiche di un grande evento, da organizzare nei minimi dettagli, dando particolare attenzione alla scelta delle location, veri e propri set della celebrazione del più bel rito d'amore.

Questa tendenza ha permesso di creare degli eventi ad hoc, che nel proporre il rito del matrimonio nei luoghi e nelle tradizioni di vari paesi, hanno rappresentato un modo originale ed estremamente efficace per promuovere territori, culture, e intercettare nuovi mercati turistici.

È su questa linea che si propone di organizzare “Wedding love’’ in Termoli”.

Un occasione per mettere in mostra le bellezze del luogo, e attuare una strategia promozionale, che supera un modello standard di vacanza, attraverso il coinvolgimento emotivo dei partecipanti, che nella cornice incantevole di Termoli, potranno immortalare il loro giorno più bello.

La passione per la propria terra, la volontà di fare qualcosa per valorizzarla e farla conoscere

nel mondo, questi i fattori propulsivi che hanno spinto l'associazione cultura fotografica in arte immagine a creare un’ area di lavoro diversa denominata ‘’ IN ARTE EVENTI ‘’ propone cosi Wedding LOVE in Termoli IL 27 AGOSTO CALA SVEVA

In cosa consiste l’evento in questione:



Creare una location ideale per un matrimonio sulla spiaggia davanti al nostro splendido trabucco con mise en place eleganti ed effetti di illuminazione particolare per creare un atmosfera incantevole con la musica dal vivo .

Inoltre invitiamo i partner coinvolti a creare una propria vetrina dell’attività, allestendo degli stand ed esponendo i propri prodotti od offrendo i servizi del loro settore.

Grazie all’ intervento di un famoso chef della nostra terra ‘’Massimo Talia‘’ ci sarà anche una presentazione di piatti tipici da cerimonia con una preparazione estemporanea di uno di questi.

Durante la manifestazione ci sarà anche la possibilità di una foto ricordo o di ammirare le bellissime esposizioni dei patners d’eccellenza che hanno aderito all’iniziativa. La proposta si vuole estendere anche ad un pubblico nazionale ed estero, per creare una nuova WEDDING DESTINATION TERMOLI grazie al materiale video e foto realizzati dall’associazione . Putroppo a causa delle recendi vicende legate al covid questo settore è profondamente in crisi e noi con questa iniziativa vogliamo riaprire una speranza futura.

L’evento è a numero chiuso e del tutto gratuito.