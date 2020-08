TERMOLI. Alla fine superando non pochi ostacoli la Molise Basket Young ce l'ha fatta a organizzare “Swishpark”, una interessantissima tre giorni di Basket 3x3 di ottimo livello dalle categorie giovanili Under14, U16, U16, U18 fino agli Under 30.

Il tutto si svolgerà all'aperto ai campi di basket del parco comunale “Girolamo La Penna” dal 28 al 30 agosto.

Naturalmente in rispetto delle regole anti-Covid, per la perfetta riuscita della manifestazione, gli organizzatori hanno dovuto sottostare all'applicazione inflessibile di queste regole previa la non disponibilità alla disputa della stessa ogni partecipante al torneo dovrà firmare un modulo di accettazione delle regole eIl modulo va stampato, compilato e firmato dai genitori (ove presenti entrambi) per i minorenni, firmato dall'atleta se maggiorenne, comunque corredati dalla fotocopia fronte/retro di un documento valido dell'atleta e dei genitori e con la specifica indicazione dei recapiti telefonici degli atleti e dei loro genitori.

L'iscrizione si completa consegnando il modulo. Sempre in rispetto delle norme anti-Covid, non potranno assistere spettatori all'evento, a patto dei genitori di atleti partecipanti minorenni che per forza di cose devono essere accompagnati . Il giocatore deve presentarsi al campo non prima di 15 minuti dell'inizio della gara, in tenuta da gioco e munito di mascherina almeno FFp1 e senza sintomi febbrili influenzali e altre manifestazioni sanitarie negative.

Il giocatore esce dal campo di gioco o dal luogo dove si svolge la manifestazione entro i 15 minuti successivi al termine della gara.

Il giocatore nel tempo in cui è ammesso all'interno del luogo dove si svolge la manifestazione è tenuto a rispettare tutte le norme anti-Covid previste dal correlato Dpcm e sue successive modificazioni quale distanziamento sociale ecc ecc.

Il giocatore non deve lasciare alcun tipo di indumento o di rifiuto prima, durante e dopo la gara entro il luogo ove si svolge la manifestazione.

La squadra deve essere pronta giù 5 minuti prima della partita a bordo a bordo campo con la disponibilità di una divisa diversa laddove di colore uguale o simile all'avversario.

Apprezziamo l'iniziativa della Molise Basket Young che seppur privo di pubblico da iniziare ad una parvenza di rinascita dello sport termolese appiedato come per il resto del mondo da questa maledetta iattura della Pandemia.