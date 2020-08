TERMOLI. “Un passo a due” sul palco del Teatro Verde, è lo spettacolo in programma domani sera al parco comunale di Termoli. Ciascuna relazione sembra una storia a sé, e invece pare che tutte rispondano a delle regole precise che si sviluppano in cinque fasi. Sembra sorprendente eppure è un percorso naturale. Conoscendole possiamo capire meglio cosa sta accadendo alla nostra relazione e provare a rimediare o comunque continuare a ripetere gli stessi errori ma in modo più consapevole. Approda al Teatro Verde di Termoli l’emozionante e divertente “Passo a due” (ovvero: l'amore ha cinque fasi, ma molte coppie si fermano alla terza), di David Conati, con Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti. Accanto a loro sul palco La divertentissima Isabella Giannone e gli straordinari Mariachiara Grasso e Stefano Rufini, la regia è curata da Francesco Branchetti, le musiche sono di Pino Cangialosi. L'amore, secondo alcuni è un groviglio complesso di sentimenti e situazioni che ci fanno perdere la testa, secondo altri si tratta di una serie di reazioni chimiche determinate dai ferormoni che alla fine portano comunque allo stesso risultato.