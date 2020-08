Roghi di sterpaglie sulla costa, prendono fuoco stoppie e scarpata a Portocannone

TERMOLI. Giornata impegnativa per i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Diversi gli interventi per lo spegnimenti di roghi di sterpaglie e stoppie. In primis, alla Marina di Montenero, stamani. Intorno all'ora di pranzo verso la Madonna a Lungo, quindi alle ore 14:30 con le temperature alte si è sviluppato un incendio in territorio di Portocannone, il fuoco ha interessato un campo di stoppie e paglia e una scarpata stradale, sul posto Rgpt, gli uomibi del 115 e il Cvp di Campomarino. La situazione è tornata alla normalità alle 16.15.