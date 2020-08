Borse di studio Filitalia International, sabato la consegna a Campomarino

CAMPOMARINO. Sabato 29 agosto alle ore 18.00, nella splendida cornice di Palazzo Norante a Campomarino, si terrà la consegna delle borse di studio della Filitalia International.

La Filitalia è stata fondata a Philadelphia (USA), nel 1987 dal Dott. Prof. Pasquale F. Nestico, ed un gruppo di Italo-Americani.Nel 1991 ha assunto scopi nazionali con la formazione di capitoli in Pennsylvania, New Jersey, New York e Massachusset. Il 15 Aprile 2007 e` divenuta International con la formazione di chapters in Canada` ed Europa.

La parola “Filitalia” significa amore per l’Italia.Gli obiettivi sono quelli di preservare l’eredita’ italiana, la tradizione e la cultura sia attraverso eventi sociali, culturali che sportivi e programmi umanitari. La consegna avverrà alla presenza del Sindaco del Comune di Campomarino, Ing. Piero Donato Silvestri, della Delegata alla cultura Sig. ra Carmen Carriero e della presidente del chapter di Campobasso, l'artista Liliana Corfiati.

Collegato in conference call ci sarà il Dr Nestico. Di seguito gli allievi che riceveranno il riconoscimento Giulia Travaglini, Chiara Matassa, Alessandro Anzivino, Eleonora Staniscia, Elena Norante, Diego Gianquitto.Sarà obbligatorio l'uso della mascherina e l'ingresso sarà consentito in base alla disponibilità.