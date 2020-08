Operaio 21enne ucciso dal gancio, Fillea-Cgil promuove aggravante penale dell'omicidio sul lavoro

CAMPOBASSO. Questa straziante tragedia del lavoro ha spezzato la vita di un giovanissimo ragazzo di 21 anni, abbattendo i sogni appena cominciati di una giovane vita, lasciando nello straziante dolore una madre, un padre, un fratello, che non troveranno parole di conforto o consolazione. La Fillea Cgil a nome di tutti i lavoratori edili che rappresenta, si unisce al dolore della famiglia, degli amici e colleghi di lavoro, profondamente addolorati, ma ancora di più determinati a continuare la battaglia contro le morti bianche nei cantieri e in ogni posto di lavoro.

La sicurezza sul lavoro è uno degli indici più qualificanti e significativi del grado di civiltà e del livello di progresso raggiunto da una società. Se miglioramenti si sono ad oggi ottenuti, vanno ricondotti al progresso tecnologico delle attrezzature e macchinari, nonché al trasformato quadro normativo di cui il Sindacato può considerarsi un promotore e sostenitore di moltissime delle norme in vigore.

Ancora molto c'è da fare se queste terribili tragedie avvengono. Dal 4 maggio dopo la fine del fermo del Paese, sono morte lavorando almeno 142 persone, nel complessivo da gennaio 2020 (da fonte Inali) 570 lavoratori con una percentuale superiore del 18,26% rispetto agli stessi mesi del 2019. Nel caso particolare dei cantieri edili, settore che paga di più come morti per le caratteristiche ambientali e di lavorazione, non ripetitive e standardizzabili, si può sostenere che nessuna attività di controllo e prevenzione può risultare vincente se la formazione dei lavoratori e della responsabilizzazione dell'attuazione dei processi di controllo aziendale e degli organi competenti, non diventi parte fondante di una normativa più stringente introducendo l'aggravante penale "dell'omicidio sul lavoro" di cui la Fillea-Cgil è proponente e promotrice.