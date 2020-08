Passa la notte in montagna e si sente male, Soccorso alpino salva una ragazza

ISERNIA. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha tratto in salvo ieri una ragazza rimasta bloccata in località Gallinola di Campitello Matese a causa di un malore. La ragazza, originaria della Puglia, con un Gruppo di amici aveva trascorso la notte sui Monti del Matese e al risveglio aveva accusato malesseri e febbre. Da qui la richiesta di intervento del 118 e il coordinatore con Cnsas perché la località era difficile da raggiungere. La ragazza è stata trasportata su una particolare barella in dotazione al soccorso alpino e, dopo un lungo tragitto, affidata alle cure dei sanitari della postazione territoriale Croce Verde Molisana di Campobasso.