Larino al fianco delle imprese, pubblicato il bando

LARINO. L'amministrazione comunale di Palazzo Ducale ha varato un bando per aiutare gli imprenditori locali chiamato "Larino al fianco delle imprese".

II presente bando e finalizzato al sostegno delle imprese con cede legale ed operativa nel territorio comunale di Larino all'11/03/2020, le quali, in seguito all'emanazione dei decreti governativi di contrasto alla diffusione del Coronavirus che prevedevano l'obbligo di chiusura di ogni attivita produttiva che non fosse strettamente necessaria a garantire beni e servizi essenziali espressamente individuati, hanno visto sospesa la propria attivita, con conseguente interruzione delle vendite e/o del fatturato.

Sono soggetti beneficiari della presente misura:

Le attivita commerciali che hanno visto sospesa la propria attivita dai DPCM emanati e per la quale non sia intervenuta in seguito a tale data, cessazione o altra procedura liquidatoria che di fatto la renda inattiva.

Non possono beneficiare al presente bando le attivita con non sono state sospese come risulta dall'elenco allegato al DPCM del 22.03.2020 e che qui si allega (All. 1).

Il contributo vena erogato prioritariamente ai titolari di attivita produttive che hanno iniziato 1' attivita nell'anno in corso.

Tutti i soggetti richiedenti devono attestare mediante autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio da cui risulta la data di

inizio attivita.

Devono inoltre essere attestati mediante autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000) dal legale rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza i seguenti ulteriori requisiti:

1.di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

2.che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro it patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;

3.che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che nei confronti della stessa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4.che i soggetti interessati non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

5.i soggetti interessati rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non abbiano riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa.

Ogni soggetto potra essere beneficiario di contributi per una sola attivita. VALORE ECONOMICO DEL CONTRIBUTO





Le risorse complessive a disposizione del presente bando ammontano a € 30.300,00. Il valore economico del contributo sara pari a:

€ 1.000,00 complessivi per i titolari di attivita produttive che hanno iniziato l' attivita nell'anno in corso e comunque sino alla data dell' 11.03.2020.

Per i Titolari di un contratto di affitto di unity immobiliare ad use commerciale il contributo sara pari al 50% dei costi sostenuti per le mensilita di marzo, aprile e maggio fino ad un massimo di € 1.000,00.

Per le attivita produttive che vengono svolte all'interno di immobili di propriety e che, pertanto, sono soggetti al pagamento dell'IMU, il contributo sara pari al 50% dell'IMU anno 2020 fino ad un massimo di € 1.000,00. Sono esclusi dal contributo coloro che sono stati esentati dal pagamento dell'IMU nell'anno in corso.

Fatta eccezione per chi rientra nel punto 1), sara data priority al rappresentante legale dell' impresa con eta anagrafica pin giovane.

DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione al bando, diretta al Sindaco del Comune di Larino, con allegata la copia fotostatica di un documento di identity del richiedente, dovra essere presentata, fermata e debitamente compilata in ogni sua parte, entro il 15 settembre 2020, all'indirizzo PEC: cornune.larinocblegalmail.it utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando.

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo una tantum di cui al presente Avviso e concesso sulla base del possesso dei requisiti indicati al presente bando fino ad esaurimento delle risorse complessive a disposizione (suindicate). A seguito della formazione dell' elenco delle imprese beneficiarie, a seguito delle verifiche di controllo previste dal presente bando, ii Comune di Larino disporra la liquidazione del contributo mediante bonifico sull'IBAN, dichiarato in sede di domanda, intestato al richiedente.

ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE

La responsabilita della veridicita delle dichiarazioni riportate 6 esclusivamente del soggetto sottoscrittore della richiesta di concessione dell'incentivo economico il quale, in caso di falsa dichiarazione, pue) essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Sara cura dell'ufficio verificare la veridicita delle dichiarazioni presentate, per un campione sorteggiato non inferiore al 10% dei soggetti ammessi, arrotondato all'unita successiva.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarita o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsity, il funzionario competente a ricevere la documentazione da notizia all'interessato di tale irregolarita. Questi e tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione ed in mancanza, il procedimento non ha seguito (comma 3 dell' art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Fermo restando quanto previsto dall' art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicita del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici 6 tenuto alla restituzione di quanto eventualmente erogato.

Resta ferma l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

REGIME DI AIUTO





Si precisa the tale "indennita una tantum" — costituendo un ristoro di modico import() ai danni subiti a causa del lockdown - non sara soggetta a rendicontazione da parte dei beneficiari.

Inoltre, lo stesso e cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto in quanto non si configura come aiuto di Stato e va in deroga al principio "de minimis".

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i., la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando e it Responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Annalisa Coalillo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) it Comune di Larino informa i partecipanti al presente Bando sulle modalita del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

Finalita del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalita e sulla base dei presupposti giuridici per it trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale e soggetto it Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR). Tali finalita comprendono:

•le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle

dichiarazioni rese.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, it beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti al Comune di Larino per le finalita precedentemente indicate.

Obbligatorieta del conferimento dei dati: it conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce it presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attivita previste dall'Avviso con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonche per finalita strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonche all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilita di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalita del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dal Comune di Larino.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalita manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceita ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorita di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito del Comune di Larino in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. Resta fermo l'obbligo del Comune di Larino di comunicare i dati all'Autorita Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.