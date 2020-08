ROMA. "Le dimissioni di Giulio Ferrara da presidente Cotrab sono sacrosante, bene hanno fatto le ministre del Governo a chiederle da subito e bene ha fatto la ministra Bonetti ad annunciare modifiche normative per evitare che casi del genere si ripetano in futuro. Stupisce, invece, il silenzio dei leader del centrodestra, a partire dalle donne, su questa vicenda, un silenzio che si accompagna all'imbarazzo della Giunta di centrodestra della Basilicata che in questi giorni aveva pilatescamente ignorato questo caso".

Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. "Da tutti i partiti- prosegue Occhionero- ci saremmo aspettati un'immediata presa di distanza, invece hanno preferito ignorare questa vicenda gravissima".