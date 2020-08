«Le morti sul lavoro sono una sconfitta per tutti»

CAMPOBASSO. Il Partito della Rifondazione comunista Molise interviene sull'ennesimo dramma avvenuto nel mondo del lavoro.

«Purtroppo per l’ennesima volta dobbiamo costatare una terribile morte sul lavoro e ancora una volta in un cantiere Edile. Difatti ieri pomeriggio, mentre era al lavoro in un cantiere per la realizzazione di reti elettriche fra Pietracupa e Torella del Sannio, è stato colpito da una carrucola un giovane lavoratore di Cerecemaggiore. Non c’è stato nulla da fare, per quel giovanissimo ragazzo poco più che ventenne. Quello che ci sconvolge è l’ipocrita costernazione che arriva in una nota dell’Acem-Ance Molise. Difatti L’Acem-Ance Molise (Associazione degli Imprenditori Edili Del Molise) esprime lo sconforto della classe Imprenditoriale Edile Molisana in questa triste circostanza e la vicinanza all’azienda e ai familiari coinvolti. L’associazione degli Imprenditori edili, anziché costernarsi dopo le tragedie, dovrebbe far sì che queste irreparabile disgrazie non dovrebbero mai accadere e per cui fare in modo che i loro Imprenditori associati adottassero tutte le misure idonee e esistenti per la tutele e l’incolumità fisica dei lavoratori impegnati nei cantieri edili. Le morti sul lavoro (vogliamo ricordare) che non avvengano mai per fatalità (come si vorrebbe fare apparire) ma perché non vengono rispettate le più elementari norme di sicurezza e di salvaguardia dell’incolumità fisica dei lavoratori. Basta rispettare le più che efficaci esistenti norme di sicurezza sul lavoro che le disgrazie come questa non succederebbero. Basta vedere le immagini televisive per rendersi conto che quei lavoratori lavoravano in mezzo all’aperta campagna su le linee elettriche con un camion con il braccio elevatore e senza nessuna forma di protezione collettiva e il gancio di quel braccio elevatore ha colpito mortalmente il giovane lavoratore. L’incidente mortale sul lavoro di ieri accaduto tra Pietracupa e Torella Del Sannio è ancora più grave in quanto si tratta di Appalti Pubblici per la costruzione e manutenzione di linee elettriche che l’Impresa di Cercemaggiore esegue da anni per conto di ENEL e TERNA. Diciamo più grave perché (in questo caso) l’ENEL e TERNA dovrebbero andare a controllare con i loro tecnici i cantieri delle Ditte appaltatrici affinché quest’ultimi rispettino tutte le norme di sicurezza previsti sicuramente nei capitolati d’appalto, norme più delle volte eluse. Per concludere dobbiamo ancora parlare di una morte sul lavoro negli appalti. Le privatizzazioni ,le esternalizzazione, la liberazione dei lavori ha portato a una concorrenza spietata e per cui si assegnano i lavori con il massimo del ribasso. Chi si aggiudica i lavori con il massimo del ribasso risparmia poi per riuscire a portate a termine gli appalti sulla sicurezza a discapito dei più deboli che sono poi i lavoratori dipendenti che muoiono sul lavoro. Le morte sul lavoro sono una sconfitta di tutta la società nella sua interezza (Istituzioni-Datori di Lavoro- Sindacati-Organi di controllo) e per cui la priorità di tutti per una società che si definisce “civile” deve essere -di zero morte sul lavoro- . L’Italia necessita di una Legge (cosi come per gli omicidi stradali) di omicidi sul lavoro, come da anni richiesta a gran voce dalla FILLEA – CGIL sindacato che abbiamo avuto l’onore e l’onere di dirigere a livello Regionale per tantissimi anni».