MONTENERO DI BISACCIA. Lunedì la lista “Montenero che Rinasce” con De Risio sindaco si presenta ai cittadini

Ci stiamo conoscendo attraverso i social network, i tanti messaggi e telefonate. Ma la piazza resta un luogo insostituibile per l’incontro e lo scambio: per questo abbiamo scelto di presentarci a voi lunedì 31 agosto alle 21:30 in piazza Giovanni XIII (accanto alla chiesa di San Matteo). Sarà un’occasione per raccontarvi di persona chi siamo e quali sono le prime e più importanti idee di sviluppo che abbiamo in mente per la comunità e il territorio di Montenero.

Ci teniamo alla sicurezza e al benessere di tutti, quindi vi preghiamo di munirvi di mascherina e di arrivare in anticipo così da prendere posto col giusto distanziamento. Troverete comunque a disposizione gel igienizzante e mascherine chirurgiche.

In caso di maltempo l’incontro si terrà in un luogo chiuso che vi comunicheremo a mezzo social e stampa; l’evento potrà in ogni caso essere seguito in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook “Fabio De Risio”. Vi aspettiamo entusiasti e forti della convinzione che #InsiemeSiPuò!

Il candidato sindaco Fabio De Risio e i candidati consiglieri della lista n°1 “Montenero che Rinasce”