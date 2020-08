Si ribalta con l'auto in via del Molinello, 30enne portato al San Timoteo

TERMOLI. Altra emergenza gestita dal 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza a Termoli, è avvenuto dopo le 23 in via del Molinello. Un 30enne si è ribaltato alla guida della propria auto. Sul posto anche la volante del commissariato di Polizia. Il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo per accertamenti.