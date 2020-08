Finamore e Rossi: usiamo il sorteggio per scegliere gli scrutatori

MAFALDA. «In vista del Referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre, insieme al consigliere Pierluigi Rossi, ho inoltrato un documento in data odierna all’attenzione del sindaco Giacomo Matassa e della Commissione Elettorale locale. In esso proponiamo chela nomina dei 6 scrutatori da impegnare nelle 2 sezioni, avvenga attraverso il metodo del sorteggio tra gli iscritti all’Albo degli scrutatori, con esclusione di coloro che hanno ricoperto l’incarico nelle ultime tre tornate elettorali». Lo afferma il consigliere comunale di Mafalda Angelo Finamore. «Riteniamo che il sorteggio possa essere l’unico metodo che garantisca imparzialità edemocrazia nella scelta degli scrutatori; al tempo stesso si metterebbe, così, fine ai soliti favoritismi per amici e simpatizzanti. Molti Comuni italiani, come segno di trasparenza e di distanza da atteggiamenti clientelari, hanno scelto da diverso tempo il metodo del sorteggio. Perché non dare la stessa dimostrazione anche nella nostra Mafalda?»