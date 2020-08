Auto tampona un camion sulla statale 87

TERMOLI. Tamponamento tra un mezzo pesante e una vettura sulla statale 87, al km 220, per fortuna, oltre ai danni ingenti causati alla macchina, non ci sono state conseguenze particolari per gli occupanti dei veicoli. Sul posto il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, e le forze dell'ordine. Sul posto controllate le condizioni del conducente dell'auto, un 47enne garganico, e nessun trasporto al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.