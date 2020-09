‘Aggiorniamoci’, ecco il settembre del Csv Molise all’insegna della formazione

CAMPOBASSO-ISERNIA-TERMOLI. È tutto pronto per la nuova stagione formativa del CSV Molise. Stanno per partire infatti dei corsi gratuiti per tutti i volontari della regione che rappresentano una grande occasione di aggiornamento.

Dal 4 al 28 settembre i consulenti del Centro di servizio svolgeranno delle lezioni online su diversi argomenti, con l’obiettivo di fornire informazioni utili a chi opera nel mondo del non profit su norme, statuti, bilanci, scadenze e adempimenti, anche alla luce delle novità dovute all’emergenza coronavirus.

Si inizia quindi venerdì prossimo, 4 settembre, con il webinar che sarà tenuto dal commercialista Giuseppe Campana. L’esperto contabile illustrerà nel dettaglio i nuovi schemi di bilancio.

Si proseguirà il 15 settembre con la dottoressa Federica Ianieri, tecnico della prevenzione, che parlerà di sicurezza sul lavoro.

E poi ancora corsi di formazione il 18 settembre, sempre col dottor Campana che si soffermerà sul rapporto tra inquadramento fiscale e volontariato, il 23 settembre con la commercialista Roberta D’Addio che parlerà del 5 X mille e della corretta rendicontazione. Infine l’appuntamento del 28 settembre col docente universitario Andrea Farina, momento di riflessione sulla protezione dei dati personali.

Gli incontri si svolgeranno interamente a distanza e saranno accessibili dopo la prenotazione che dovrà avvenire tramite il form presente al seguente link: https://forms.gle/Tcx55urxknJG49dC7

Sono previsti anche laboratori di approfondimento pratico in una fase successiva alle lezioni. Inoltre, all’atto dell’iscrizione, si richiederà ai partecipanti di puntualizzare alcuni aspetti dei diversi temi in esame su cui vorrebbero avere chiarimenti specifici.

Ricapitolando, ecco le date e gli orari degli appuntamenti in programma:





• Venerdì 4 settembre, dalle ore 11 alle 12: Introduzione ai nuovi schemi di bilancio, docente Giuseppe Campana

• Martedì 15 settembre, dalle ore 17.30 alle 19: La fortuna non è un DPI, docente Federica Ianieri

• Venerdì 18 settembre, dalle ore 10.30 alle 12.30: Riforma del terzo settore – Inquadramento fiscale delle attività delle ODV e delle APS, docente Giuseppe Campana

• Mercoledì 23 settembre dalle ore 16 alle 18: Rendicontazione del 5 x 1000 per il volontariato, docente Roberta D’Addio

• Lunedì 28 settembre dalle ore 16.30 alle 18.30: La protezione dei dati personali: disciplina e aspetti pratici alla luce dei GDPR, docente Andrea Farina

In seguito all’iscrizione, il CSV si occuperà di inviare a ogni partecipante il link per accedere all’aula virtuale e alcuni giorni prima dell’evento si preoccuperà di ricordare a tutti, tramite mail, il webinar in programma.

Si specifica che ogni volontario potrà aderire a uno, ma anche a più corsi di formazione.