​Giornata di preghiera e digiuno per il Libano, l'invito di Papa Francesco

TERMOLI. Il vescovo Gianfranco Di Luca invita tutta la comunità della diocesi di Termoli-Larino a unirsi a Papa Francesco per la speciale giornata di preghiera e digiuno per il Libano di venerdì 4 settembre 2020.



Un'occasione per esprimere solidarietà e vicinanza a una popolazione particolarmente provata a un mese dalla tragedia che ha colpito la città di Beirut.

La giornata di digiuno e preghiera, promossa dal Santo Padre, sarà motivo di condivisione per sostenere e incoraggiare, nell'affidamento a Dio, una non facile ripartenza con un motivo di speranza promuovendo un messaggio e uno spirito di fratellanza universale.