Criminalità organizzata in Molise, il rapporto conclusivo

CAMPOBASSO. Il Presidente della Commissione speciale a carattere temporaneo di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise, Vittorio Nola, presenterà il Rapporto conclusivo della suddetta Commissione nel corso di una conferenza stampa in programma a Campobasso, venerdì 11 settembre 2020, alle ore 10:30, nella Sala Parlamentino in via XXIV Maggio, 130.

Saranno presenti i Commissari Filomena Calenda, Armandino D’Egidio, Micaela Fanelli e Aida Romagnuolo.

Sono stati invitati, per i saluti istituzionali, il governatore della Regione Molise, Donato Toma, e il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone.