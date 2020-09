Semestre virtuoso a San Martino in Pensilis, la differenziata supera l'80% Copyright: Termolionline.it

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il Comune di San Martino in Pensilis ha reso noto che il dato della raccolta dei rifiuti differenziati relativa al primo semestre 2020 ha superato per la prima volta la percentuale dell’80% sul totale dei rifiuti prodotti.

Un grande risultato per tutta la comunità. L’obiettivo resta sempre quello di migliorare. Migliorare dal lato della produzione consapevole dei rifiuti e della gestione dei servizio, senza trascurare l’attività di controllo e monitoraggio dell’intero territorio comunale che misura oltre 100 chilometri quadrati, il secondo in Molise per estensione. Grazie alla struttura Comunale, all’azienda Molise Global Service e all’ottimo lavoro dei suoi dipendenti ma, soprattutto, allo straordinario impegno dei cittadini.