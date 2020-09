«No al taglio dei parlamentari», Rifondazione comunista in piazza a Termoli

TERMOLI. In occasione della Consultazione Referendaria del 20 e 21 Settembre 2020, il Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea effettuerà un volantinaggio informativo per il “NO al taglio del Parlamento ”.

Il volantinaggio informativo (a favore del NO) si terrà a TERMOLI -Sabato 5 settembre 2020 dalle ore 17,00 alle ore 21,00- in Corso Nazionale Incrocio con Via XX SETTEMBRE.