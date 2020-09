CAMPOBASSO. Con gli eventi in programma il 5 settembre si conclude la sessione settembrina di Sonika Poietika, edizione dedicata al Sud e alla musica d’autore.

L’ultima giornata sabato 5 settembre a Campobasso, si aprirà alle 19,30 (ingresso libero) presso l’auditorium del Palazzo Gil, con la presentazione del libro “Yes i know… Pino Daniele tra pazzie e blues- Storia di un masaniello newpolitano” (Hoepli) dello scrittore napoletano Cesare Aymone. Giornalista, critico musicale, scrittore con all’attivo una ventina di pubblicazioni dedicate alla storia del sound di Napoli, insieme a Letizia Bognanni, narrerà la favola musicale di Pino Daniele attraverso i luoghi che l'hanno visto nascere e crescere, immortalati nelle sue canzoni, le sue parole, gli aneddoti e gli interventi di chi ha condivisocon lui un tragitto della propria vita. Il libro è un racconto che si snoda attraverso scritti ad hoc e interviste realizzate dall'autore allo stesso Pino Daniele (dal 1989 al 2014), ai suoi familiari, amici e colleghi (circa 70), fatte in trent'anni di giornalismo, per quotidiani, mensili specializzati in musica e non, tv e radio.

Dalle ore 21,00 (Ingresso con biglietto) il live acustico di Liana Marino, cantante, chitarrista e interprete raffinata nata a Campobasso, che ha ottenuto importanti riconoscimenti in premi legati alla canzone d’autore. Nel 2013 esce il suo primo Ep “La Grazia E L’eleganza”, autoprodotto, che vede in due brani anche la collaborazione artistica di Paolo Benvegnù. Il brano “Canto Al Mare” è stato inserito nella compilation “Best Of Fest(ival) – Tutto il meglio della Rete dei Festival” di XL di Repubblica. Nel 2020 arriva il suo primo album “Partenze”, per l’etichetta Isola Tobia Label che si classifica nella cinquina delle Targhe Tenco 2020 per la sezione “Miglior album d’esordio”.

Per chiudere la quattro giorni arrivano i Perturbazione, uno dei più importanti gruppi pop-rock della musica italiana, fra i pionieri dell’indie nazionale, dopo una lunga gavetta pubblicano nel 2002 l’album della svolta, “In circolo”, votato tra i 100 migliori dischi italiani di sempre da Rolling Stone Italia, e trainato dal singolo “Agosto”. Con il loro nuovo disco (Dis)amore, album di inediti della band, uscito a maggio per Ala Bianca sono arrivati nella cinquina finale del Premio Tenco 2020. Quella dei Perturbazione è una storia fatta di circa 800 concerti in tutta Italia ed Europa, un Festival di Sanremo nel 2014 - durante il quale il nome della band si afferma presso il grande pubblico grazie alla canzone “L’Unica” - e una decina di dischi, fra cui album di culto come “Canzoni allo specchio” (2005), “Del nostro tempo rubato” (2010) e “Musica X” (2013). Da sempre la band descrive il proprio suono come “rock anemico”, riferendosi all’impatto emotivo che nasce dall’incrocio tra la propria musica e i testi, nella costante ricerca di un elemento mancante.

Video consigliati:

LIANA MARINO “Favola”

https://www.youtube.com/watch?v=8aCGKI5nCoI

PERTURBAZIONE “Io mi domando se eravamo noi”

https://www.youtube.com/watch?v=vRwLXw8TBx0

Ingresso euro 7.00

Biglietti disponibili dalle ore 18,00 presso

il botteghino del Palazzo Gil, Via Milano Campobasso

online su https://www.liveticket.it/fondazionemolisecultura

oppure presso Punto vendita Liveticket presso

Tabacchi Picciano Via G. Marconi, 54 - Campobasso

Info:

POIETIKA:

http://www.poietika.it

FONDAZIONE MOLISE CULTURA:

http://www.fondazionecultura.it

REGIONE MOLISE:

http://www.regione.molise.it

Synpress44 Ufficio stampa:

http://www.synpress44.com