Tennis, torneo nazionale 3° e 4° categoria "circuito Silla"

TERMOLI. Torneo Nazionale Tennis 3 e 4 categoria "circuito Silla".

Entra nel vivo il torneo Nazionale di tennis terza e quarta categoria in corso di svolgimento sui campi in terra dell'AT Termoli e che vede competere per il titolo (che verrà assegnato nella finale in programma domenica) tra i più forti giocatori di terza categoria molisani, con la partecipazione anche di altri provenienti da fuori regione.

Tra i favoriti figurano il larinese Giovanni Di Lullo ed il Campobasso Giovanni Mite, ma visto l'ottimo livello degli altri partecipanti sono possibili anche sorprese. Intanto nella finale di ieri è stato assegnato il titolo di quarta categoria conquistato dal promettente molisano Fernando Borrelli (un under 14 che ha espresso un tennis di alto livello tecnico) che ha avuto la meglio 6/2 7/5 sul pugliese Nicola Novelli.