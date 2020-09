CAMPOBASSO. Dichiarazioni dell'assessore Nicola Cavaliere sull'evento che si sta svolgendo a Campobasso.

«Sono in corso oggi a Campobasso gli Stati generali del Tartufo. Evento, unico a livello nazionale, che per due giorni regala al Molise una vetrina nazionale di assoluto prestigio, considerata la presenza di esperti e addetti ai lavori giunti da ogni parte d'Italia.

La Regione crede fortemente in una della sue più grandi eccellenze e sostiene con convinzione la candidatura della 'Cerca e cavatura del Tartufo' a patrimonio dell'Unesco. Manifestazioni come questa ci ricordano che il territorio, quando lavora con unità e passione, può raggiungere risultati davvero importanti. Dobbiamo continuare in questa direzione, ricordando che in generale la crescita del 'Made in Molise' e il riconoscimento del suo ruolo cardine nello sviluppo economico locale figurano tra le priorità programmatiche del Governo Toma. Ringrazio tutti i partecipanti al dibattito. Buon lavoro e benvenuti in Molise!