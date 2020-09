Il nuovo Dpcm: obbligo mascherine sopra i sei anni, si estende la capienza degli scuolabus

TERMOLI. Si avvicina la data fatidica del 14 settembre e da domani, lunedì 7 settembre, entra in vigore il nuovo Dpcm: si confermano le misure del Dpcm del 10 agosto. Obbligo mascherine sopra i sei anni, si estende la capienza degli scuolabus. Il nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri proroga in sostanza le misure del Dpcm del 10 agosto.

Restano il divieto di assembramento, l’obbligo della mascherina nei luoghi al chiuso e in generale in tutte quelle situazioni ove non sia possibile mantenere il metro distanziamento. Si conferma quindi l’ordinanza del 16 agosto del ministero della Salute.

Aumenta fino all’80% la capienza massima degli scuolabus, così come stabilito dalle linee guida per il trasporto pubblico.

Le misure saranno valide fino al 30 settembre.

(Fonte Orizzonte Scuola)