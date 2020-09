Contagio in una Rsa, tamponi effettuati su ospiti e personale

CAMPOBASSO. «Tra i dieci contagi da coronavirus scoperti ieri dall'Asrem era emerso un caso di positività al Covid-19 a seguito di un tampone effettuato nell’ambito di analisi ospedaliere pre-ricovero - in un ospite della nostra struttura “La Residenza dei Saggi” - precisa la Css per il contagio emerso a Sant'Agapito - il soggetto sta bene, è asintomatico e sta seguendo tutti i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. La Asrem si è prontamente attivata e ha già effettuato i controlli sia sul personale che sugli ospiti della struttura. I risultati dovrebbero arrivare in giornata. L’ospite risultato positivo aveva effettuato, verso la fine di agosto, alcuni controlli medici in strutture esterne. Il personale della “Residenza dei Saggi” attua e ha sempre attuato rigorosamente tutti i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa».