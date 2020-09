Il 15 settembre tornerà a riunirsi il Consiglio regionale dopo la pausa estiva

CAMPOBASSO. Presieduta dal vice presidente del Consiglio regionale, Gianluca Cefaratti, si è riunita nella mattinata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari che ha programmato i lavori dell’Assise legislativa per la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Ascoltando le posizioni dei vari capigruppo, dei presidenti di Commissione e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza intervenuti, il Presidente Cefaratti ha proposto, ricevendo condivisione dai presenti, di tenere una seduta dell’Assemblea il prossimo martedì 15 settembre nella quale, anche al fine di non creare alcun turbamento al clima preelettorale in atto, verranno svolte esclusivamente interrogazioni e interpellanze riguardanti i temi più urgenti e di interesse.

Nel corso dell’incontro il presidente della Giunta regionale, Donato Toma, ha relazionato sull’attuale gestione dell’emergenza Covid 19 in Molise e su quanto si sta facendo per iniziare l’anno scolastico in sicurezza sia dal punto di vista delle strutture scolastiche, che del trasporto. Al termine dell’incontro una delegazione di componenti della Conferenza ha incontrato i lavoratori dell’ex Gam che stanno manifestando davanti a Palazzo D’Aimmo.