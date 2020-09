Coronavirus: in ventiquattrore più di mille nuovi casi su oltre 52mila tamponi effettuati

ROMA. I nuovi dati del Ministero della Salute e della Protezione Civile mostrano una diminuzione dei contagiati da Covid-19 rispetto a ieri, mentre aumentano i morti. Nello specifico, nel bollettino di oggi 7 settembre, si contano 1.108 nuovi positivi (ieri erano 1297), mentre le nuove vittime sono 12 contro gli 8 decessi registrati ieri.

Diminuisce anche il numero attuale dei dimessi e guariti nelle ultime ventiquattrore: sono 223, 182 in meno rispetto al 6 settembre quando ne erano 405. Gli attualmente positivi sono 32.993, di cui 915 nelle ultime ventiquattrore (contro gli 884 di ieri).

Le persone in terapia intensiva sono 142 (9 in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare, invece, ci sono 31.132 persone. L’incremento porta il totale dei casi registrati, da inizio pandemia, a 278.784, con il numero dei morti totali che arriva a 35.553 decessi. Il numero dei tamponi eseguiti, nelle ultime 24 ore, è di 52.553 test.

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 101.814 (8.110) (109)

Piemonte: 33.293 (1.752) (37)

Emilia-Romagna: 32.760 (3.493) (132)

Veneto: 24.013 (2.943) (69)

Toscana: 12.499 (2.070) (85)

Lazio: 12.210 (4.035) (159)

Liguria: 11.351 (823) (59)

Campania: 8.128 (3.190) (218)

Marche: 7.369 (387) (6)

Puglia: 5.899 (1.197) (43)

P.A. Trento: 5.349 (315) (17)

Sicilia: 4.765 (1.379) (49)

Friuli Venezia Giulia: 3.934 (462) (11)

Abruzzo: 3.906 (520) (15)

P.A. Bolzano: 3.003 (215) (0)

Sardegna: 2.564 (1.142) (59)

Umbria: 1.928 (366) (13)

Calabria: 1.640 (355) (17)

Valle d'Aosta: 1.249 (34) (0)

Basilicata: 565 (119) (1)

Molise: 545 (86) (9) Dato da aggiornare. Il bollettino odierno sarà rilasciato più tardi