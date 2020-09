Forse un malore alla guida, 25enne abbatte segnale ed esce fuori strada

MONTAQUILA. Fuori strada con l’auto finisce contro un cartello stradale e poi continua la corsa in un terreno, ferito un 25enne. E’ accaduto a Montaquila, nella frazione di Roccaravindola, intorno alle ore 17.30. Il giovane, a bordo di una Panda bianca, per cause ancora sconosciute ha finito la sua corsa nel giardino di un’abitazione. Ancora sconosciute le cause del sinistro e i motivi per i quali abbia perso il controllo dell’auto. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente. Il giovane, lievemente ferito, è stato accompagnato dal 118 presso il Pronto soccorso del “Veneziale” di Isernia. Sul posto i Carabinieri della locale stazione di Montaquila che hanno effettuato i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco. Dai primi elementi emersi potrebbe essersi trattato di un malore.